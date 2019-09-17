Муж Анастасии Заворотнюк навестил ее в больнице

Петра Чернышева застали у одной из московских клиник, где, судя по всему, и находится его жена.

Петр Чернышов навестил в больнице супругу Анастасию Завортнюк. Судя по сообщениям в прессе, она борется с онкологией и медики, к сожалению, не дают обнадеживающих прогнозов.

Семья старается держать в тайне клинику, где находится актриса. Тем не менее, 17 сентября Петра Чернышова заметили у одной из столичных больниц. Скорее всего, именно здесь проходит лечение актрисы.

Некоторое время назад у этой же больницы была замечена старшая дочь Заворотнюк, она тоже пришла навестить маму и принесла ей для поднятия духа воздушный шар с трогательной любовной надписью.

Петр Чернышов старался остаться незамеченным. Кепка была натянута почти на глаза, он быстро попытался скрыться, чтобы избежать лишних вопросов, сообщает телеканал Москва 24.

По данным СМИ, врачи диагностировали у 48-летней актрисы рак мозга четвертой стадии. Ранее Анастасия обращалась к заграничным медикам и даже перенесла сложную операцию в Германии, но результата это не дало.

Многие связывают болезнь Заворотнюк с процедурой ЭКО, которую она прошла более года назад. Эту же причину указывали, когда болезнь стала причиной смерти Жанны Фриске. Тем не менее, медицинского подтверждения связи онкологии и ЭКО пока нет.

Помимо этого существует версия, что болезнь спровоцировало омоложение стволовыми клетками, но и эту версию онкологи не признают, сообщает сайт Радио «КП».

Отец Жанны Фриске с сожалением следит за судьбой Заворотнюк. Мужчина признает, что родным остается только ждать и как можно больше времени проводить с актрисой. А еще он посоветовал чаще приносить к ней маленькую дочку Милану.

Ранее, Татьяна Навка заявила, что фигурист Петр Чернышов уже в октябре появится в ее ледовом шоу «Руслан и Людмила», сообщает сайт Актуальные новости.