«Насте очень плохо»: адвокат Тимур Маршани рассказал о здоровье Заворотнюк

Клиентка юриста лечится в том же центре, что и звезда «Моей прекрасной няни». Это первое подтверждение болезни актрисы не из СМИ.

До недавнего времени вся информация о здоровье Анастасии Заворотнюк была на уровне слухов… И подтверждений им не было. Ведь супруг актрисы Петр Чернышев, как и ее директор, хранят молчание.

Однако на днях адвокат Тимур Маршани впервые подтвердил тот факт, что звезда экрана находится в крайне тяжелом состоянии. Юрист заметил, что Заворотнюк проходит лечение в том же медицинском центре, что и его клиентка.

«То, что у Заворотнюк онкология, это абсолютно точно. В том же медицинском центре находится и моя клиентка. Можете туда поехать, посмотреть, — заметил Маршани в интервью Teleprogramma.pro. — Насте очень плохо, но я не располагаю более подробной информацией».

Напомним, ранее супруг Насти заявил о своем уходе из ледовых шоу на весь сентябрь. В самые тяжелые моменты Петр Чернышев надеется быть рядом с женой.