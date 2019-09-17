Гулькину уличили в незаконном исполнении песен группы «Мираж»

Бывшая солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина попалась на исполнении песен популярного коллектива, на которые у нее нет прав. Напомним, в последних своих интервью 55-летняя артистка не раз заявляла, что не собирается иметь с репертуаром «Миража» ничего общего, но на недавнем концерте в городе Салавате зрители сняли на видео, как она на сцене исполняет те самые хиты.

Со-основатель легендарной группы и автор ее текстов Валерий Соколов прокомментировал, что своими действиями певица нарушила закон об авторском праве. Юридически теперь он может подать в суд на организаторов концерта, что и собирается сделать.

«Видимо, в свою очередь, они грядущие штрафы (до 5 миллионов рублей. — Прим. авт.) будут взыскивать с недобросовестной исполнительницы», — сказал Соколов журналисту Teleprogramma.pro.

Он также добавил, что ранее предлагал Наталье приобрести лицензию на песни «Миража», но она грубо отвергала эти предложения. Сегодня исполнять главные хиты группы, по словам их автора, разрешено только Маргарите Суханкиной. Напомним, Наталья Гулькина была вокалисткой в легендарном коллективе в 1987-1988 годах, потом ушла, собрала другую группу, но в 2005-м вернулась и пела до 2011-го.

Согласны ли вы с тем, что Гулькина не должна исполнять песни «Миража»?