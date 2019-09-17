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Умер народный артист РФ, хоровой дирижер Валерий Успенский

Маэстро скончался на 81-м году жизни.

Умер народный артист РФ, хоровой дирижер Валерий Успенский
Скончался профессор Валерий Успенский. Фото: conservatory.ru

17 сентября скончался народный артист РФ Валерий Успенский. Мужчине было 80 лет. О его смерти во вторник сообщила Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова, в которой он заведовал кафедрой хорового дирижирования.

О покойном известно, что в начале музыкальной карьеры он был главным хормейстером Театра оперы и балета в Улан-Удэ, потом несколько лет руководил Академическим хором Хабаровска. Когда же он стал профессором петербургской консерватории, хор студентов этого учебного заведения под его руководством успешно гастролировал в Германии, Италии, Польше и Финляндии. Дирижер проводил мастер-классы для хоров Таусонского Университета (США), Высшей школы музыки города Энсхеде (Нидерланды) и других.

Информация о прощании с преподавателем будет позже опубликована на сайте консерватории.

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Умер народный артист РФ, хоровой дирижер Валерий Успенский
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