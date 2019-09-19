Юбилейный автофестиваль Subafest пройдёт в Москве 21 сентября!

В десятый раз фестиваль Subafest собирает не только поклонников марки Subaru, но и всех любителей автомобилей. Встречаемся 21 сентября на стадионе «Открытие Арена»!

Первый Subafest провел один из фан-клубов Subaru в мае 2009 года. Со временем эта встреча узкого круга поклонников марки превратилась в мероприятие общероссийского масштаба, которое за десять лет посетили более 32 000 человек. Каждый Subafest по-своему уникален и неповторим. Так, в 2015 году был установлен мировой рекорд по количеству машин в автомобильном параде. Тогда в мероприятии приняло участие 549 автомобилей Subaru.

В этом году на фестивале будет организован флешмоб для всех гостей и участников Subafest, а также разыграна поездка на родину бренда Subaru, в Японию. Гостей фестиваля ждут и другие активности: цифровые аттракционы, творческие мастер-классы, интерактивная экспозиция инженерного потенциала Subaru, арт-фото площадки, зажигательный концерт и фудкорт.

Не будут скучать и маленькие посетители: для них подготовлена специальная программа, ведь Subafest – прежде всего семейный праздник.

Начало фестиваля в 11-00 21 сентября. Место проведения: стадион «Открытие Арена» (станция метро «Спартак»). Вход свободный. Вся информация о фестивале на subafest.subaru.ru