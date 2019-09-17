Владимир Меньшов объяснил, почему расставался с Верой Алентовой

По словам режиссера, ровных супружеских отношений в природе просто не существует.

Режиссер Владимир Меньшов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» объяснил, почему расставался со своей женой, известной актрисой Верой Алентовой. Звезды познакомились еще в начале шестидесятых годов, когда вместе учились в школе-студии МХАТ.

«Наше сближение произошло после первого курса. Я понял, что отношения приобрели, так скажем, характер влечения. После окончания второго курса Вера стала моей женой. Я, если честно, не думал, что она выберет меня. Я привык всю жизнь заниматься самоедством, что, конечно, неправильно», — заявил режиссер.

Отметим, что пара была вместе, но в какой-то момент после рождения их совместной дочери Юлии, которая в будущем стала популярной актрисой и телеведущей, они расстались. Впрочем, спустя четыре года снова стали жить вместе и уже больше не мыслили жизни друг без друга.

«Жизнь движется ухабами. Она все-таки не Невский проспект. Многие события в нашей жизни происходят с конвульсиями. Я вообще считаю, что ровных супружеских отношений, ровных судеб не бывает», — заметил прославленный режиссер, чей фильм «Москва слезам не верит» получил «Оскар».