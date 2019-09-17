Нейрохирург о возможном диагнозе Заворотнюк: «Клетки становятся аномальными из-за мутаций»

Специалист Свердловского областного онкодиспансера, нейрохирург Павел Гвоздев, рассказывая о причинах появления возможного рака мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк, заметил, что некоторые болезни действительно появляются от нервов. Но данный вид рака точно никак не связан с нервным расстройством.

«Клетки становятся аномальными из-за мутаций. Но эти мутации никак не вызваны стрессом», — заметил специалист.

Между тем врач назвал некоторые факторы, которые влияют на развитие глиобластомы. Среди них он особенно выделил радиацию, продукты переработки нефти и винилхлорид, который содержится в строительных материалах низкого качества.

больше по теме Николай Валуев вспомнил слезы Анастасии Заворотнюк Как отметил боксер и депутат, с известной актрисой он пересекался несколько раз.

Павел Гвоздев подметил, что все из вышеперечисленного — лишь косвенные причины. Он сказал, что с продуктами переработки того же бензина люди сталкиваются практически каждый день, но это не значит, что все должны заболеть онкологией. По его мнению, глиобластома даже среди всех других видов рака достаточно редкое заболевание, сообщает портал Е1.

Отметим, что так до сих пор и не ясно, в каком состоянии находится сейчас Анастасия Заворотнюк. По слухам, она в реанимации, но родные эту информацию не подтверждают. Они наотрез отказываются общаться с журналистами, из-за чего и возникает множество неправдоподобных версий. Некоторые СМИ вообще уже чуть ли не похоронили актрису, но не исключено, что слухи о ее критическом состоянии все же несколько преувеличены. Во всяком случае на это намекают те, кто общался в последние дни с ее родными.