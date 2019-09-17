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Путин поздравил Владимира Меньшова с юбилеем

Президент отправил режиссеру телеграмму в связи с 80-летием.

Путин поздравил Владимира Меньшова с юбилеем
Владимир Меньшов. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

В эти дни режиссер Владимир Меньшов отмечает 80-летие. Постановщика поздравил президент России Владимир Путин, отправив ему телеграмму. Глава государства отметил, что главный секрет Меньшова в том, что он умеет находить темы, интересные зрителям, тонко чувствовать эпоху и неустанно трудиться. 

Президент подчеркнул, что Меньшов умеет «увлекать своими идеями и замыслами талантливых единомышленников». Путин пожелал юбиляру и его семье здоровья и благополучия. Текст поздравления размещен на официальном сайте Кремля. 

Актер и режиссер Владимир Меньшов начал свою карьеру в кино в 1972 году. Самые известные его работы как постановщика — фильмы «Любовь и голуби», «Ширли-Мырли» и «Москва слезам не верит», последний принес режиссеру премию «Оскар». 

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Вера АлентоваВладимир МеньшовВладимир ПутинкиноКремльФильм "Москва слезам не верит"

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Путин поздравил Владимира Меньшова с юбилеем
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