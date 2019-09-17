Путин поздравил Владимира Меньшова с юбилеем

В эти дни режиссер Владимир Меньшов отмечает 80-летие. Постановщика поздравил президент России Владимир Путин, отправив ему телеграмму. Глава государства отметил, что главный секрет Меньшова в том, что он умеет находить темы, интересные зрителям, тонко чувствовать эпоху и неустанно трудиться.

Президент подчеркнул, что Меньшов умеет «увлекать своими идеями и замыслами талантливых единомышленников». Путин пожелал юбиляру и его семье здоровья и благополучия. Текст поздравления размещен на официальном сайте Кремля.

Актер и режиссер Владимир Меньшов начал свою карьеру в кино в 1972 году. Самые известные его работы как постановщика — фильмы «Любовь и голуби», «Ширли-Мырли» и «Москва слезам не верит», последний принес режиссеру премию «Оскар».