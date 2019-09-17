НОВОСТИ Дана Борисова: «Стволовые клетки и болезнь Заворотнюк не связаны»
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Дана Борисова: «Стволовые клетки и болезнь Заворотнюк не связаны»

Алина Крылова Екатерина Нестеренко

Телеведущая призналась Teleprogramma.pro, что и сама использовала «эликсир молодости», но уверена – он не мог оказать пагубного воздействия на здоровье актрисы.

Телеведущая Дана Борисова не видит связи между болезнью Анастасии Заворотнюк и использованием стволовых клеток для омоложения. Журналистам Teleprogramma.pro Дана рассказала, что также один или два раза прибегала к услугам косметологов и пробовала препарат и с уверенностью может сказать – вау-эффекта стволовые клетки не оказывают. Что же касается Заворотнюк, то ведущая уверена – этот метод красоты полностью безопасен.

«Сейчас я очень радуюсь, что не увлекалась тогда стволовыми клетками. Но у меня нет ощущения загнанности по поводу этого метода. Я все же уверена, что там другая история. Больше насчет ЭКО боюсь», — отметила она в разговоре с нашим корреспондентом.

Кроме того, Борисова отметила, что сопоставила все случаи заболеваний звезд в последнее время и поспешила отговорить подругу от проведения операции.

«Я ей позвонила и сказала: «Ты что, с ума сошла? Вообще ни в коем случае», — эмоционально рассказала Борисова.

Тем временем, коллеги и друзья Анастасии Заворотнюк продолжают мучиться догадками о причинах страшной болезни. Некоторые уверены – во всем виновата гормональная терапия перед беременностью. Другие считают, что все дело в погоне за вечной молодостью. Врачи также не могут назвать точную причину возникновения глиобластомы.

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Анастасия ЗаворотнюкболезньглиобластомаДана БорисоваЗаворотнюк последние новостиракстволовые клетки

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Дана Борисова: «Стволовые клетки и болезнь Заворотнюк не связаны»
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