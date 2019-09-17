Навка рассказала, когда муж Заворотнюк вернется на лед

Не так давно Петр Чернышев прекратил участвовать в ледовых шоу на фоне слухов о болезни супруги.

С наступлением осени не утихают разговоры вокруг Анастасии Заворотнюк. Некоторые коллеги утверждают, что у актрисы диагностировали последнюю стадию рака мозга. Ходят слухи, что девушка находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Ряд СМИ сообщают, что она в коме и за ее жизнь борются врачи. Ни директор артистки, ни ее близкие не дают комментариев. А на фоне распространившихся слухов муж главной «няни» страны Петр Чернышев перестал участвовать в ледовых шоу.

Произошедшее не на шутку встревожило общественность. Даже передача «Пусть говорят» была посвящена этой теме. Один из гостей в студии, известный врач, утверждал, что Заворотнюк действительно лежит в больнице и ей нужна помощь. А сосед актрисы Алексей Ягудин не стал скрывать, что в конце лета у дома актрисы часто дежурила скорая помощь. Он не стал ничего подтверждать или опровергать, но отметил, что когда обратился к Татьяне Навке, то она сказала ему лишь, что все молятся за нее.

Как известно, муж Анастасии выступает вместе с прославленной фигуристкой в ледовых шоу. Накануне Навка в соцсети объявила, что постановку «Руслан и Людмила» желающие смогут увидеть в Санкт-Петербурге с 31 октября по 4 ноября. Поклонники были рады такой новости, но многие предположили, что Чернышев на лед не выйдет. Однако спортсменка их успокоила и заверила, что он к тому времени вернется на лед.

«И Петр, конечно же, едет и выступает во всех наших осенних спектаклях», — заявила Татьяна.

Она также возмутилась слухам о том, что Петра в постановке якобы заменит другой фигурист. Напомним, ранее в прессе появилась информация, что на короткий срок спортсмена в ледовом шоу заменит Алексей Рогонов. Поклонники были воодушевлены словами Навки.

А вы хоть раз бывали на ледовых шоу?