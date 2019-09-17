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Алеся Кафельникова вышла на подиум вместе с Ириной Шейк

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова и бывшая возлюбленная Брэдли Купера приняли участие в показе Burberry на London Fashion Week.

Алеся Кафельникова вышла на подиум вместе с Ириной Шейк
Алеся Кафельникова. Фото: Михаил Фролов/КП

Российская модель Алеся Кафельникова впервые приняла участие в показе мод мирового масштаба. Дочь известного спортсмена вышла на подиум на Лондонской неделе моды, представляя костюм из новой коллекции Burberry. 

Алеся поделилась радостной новостью в своем Instagram. Она выложила фрагмент видео со своим выходом и написала: «Большое спасибо Риккардо Тиши за то, что пригласил меня на это удивительное шоу. Вы не можете представить, что это значит для меня». 

Кстати, в тот день на подиуме оказались и такие звезды, как Джиджи и Белла Хадид, Ирина Шейк и Кендалл Дженнер. Для Шейк этот модный дом уже стал родным.

А вот достижение Алеси отметили ее подписчики. «Каф, ты заслужила!!! Поздравляю, солнце», «Новая Кейт Мосс», «Аж гордость берет», — написали они в комментариях. 

Напомним, Алеся Кафельникова уже несколько лет с переменным успехом делает карьеру в модельном бизнесе. Помимо этого она занимается и музыкальным творчеством. Так, недавно дочь Евгения Кафельникова поделилась с подписчиками новыми треками в стиле рэп. 

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BurberryАлеся Кафельниковаевгений Кафельниковмодамодель

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Алеся Кафельникова вышла на подиум вместе с Ириной Шейк
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