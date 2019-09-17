Мария Захарова рассказала, где покупает одежду

По словам официального представителя МИД, она не может себе позволить походы по магазинам.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что не ходит по магазинам в поисках новой одежды. Как известно, женщина считает одним из самых стильных российских политиков. Она всегда прекрасно выглядит.

По словам Захаровой, она выбирает одежду на специальных сайтах, а потом ее привозят к ней домой, где она ее примеряет. Таким образом, как она считает, экономится очень много времени. В то же время на работе у Захаровой действует жесткий дресс-код. К примеру, она не может себе позволить прийти в джинсах. «Только если у меня выходной или я в отпуске, то могу себе позволить свободную одежду — джинсы. Я провожу много времени в кабинетах, а это, как вы понимаете, не оранжерея с цветами. Стараюсь надевать что-то яркое, радующее глаз. Причем предпочитаю одежду российских производителей», — отметила она.

В продуктовые магазины Захарова, что интересно, иногда заходит. К примеру, может зайти и купить домой продуктов, но в основном, конечно, это делает ее супруг.

«Однажды поехала в свой выходной в магазин за плиткой. Один из мужчин меня узнал. Он подошел и задал гениальный вопрос: «Ну как там в мире?» — рассказала Мария Захарова.