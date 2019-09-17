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Мария Захарова рассказала, где покупает одежду

По словам официального представителя МИД, она не может себе позволить походы по магазинам.

Мария Захарова рассказала, где покупает одежду
Мария Захарова рассказала, где покупает одежду/globallookpress.com

Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что не ходит по магазинам в поисках новой одежды. Как известно, женщина считает одним из самых стильных российских политиков. Она всегда прекрасно выглядит.

Мария Захарова. Фото
Захарова рассказала, в какой одежде ходит на работу/globallookpress.com

По словам Захаровой, она выбирает одежду на специальных сайтах, а потом ее привозят к ней домой, где она ее примеряет. Таким образом, как она считает, экономится очень много времени. В то же время на работе у Захаровой действует жесткий дресс-код. К примеру, она не может себе позволить прийти в джинсах. «Только если у меня выходной или я в отпуске, то могу себе позволить свободную одежду —  джинсы. Я провожу много времени в кабинетах, а это, как вы понимаете, не оранжерея с цветами. Стараюсь надевать что-то яркое, радующее глаз. Причем предпочитаю одежду российских производителей», — отметила она.

В продуктовые магазины Захарова, что интересно, иногда заходит. К примеру, может зайти и купить домой продуктов, но в основном, конечно, это делает ее супруг.

«Однажды поехала в свой выходной в магазин за плиткой. Один из мужчин меня узнал. Он подошел и задал гениальный вопрос: «Ну как там в мире?» — рассказала Мария Захарова.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваМария Захарова

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Мария Захарова рассказала, где покупает одежду
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