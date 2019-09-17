Телеведущая призвала россиянок быть во всеоружии, несмотря на то, что позиция женщины в мире более сложная, нежели у мужчин.

Телеведущая Тина Канделаки напомнила женщинам о высокой конкуренции. О своем восприятии слабого пола медиаменеджер рассказала в эфире тюменского телеканала. Канделаки отметила, что современная женщина не имеет право на остановку и передышку, если она всерьез хочет быть счастливой. На сегодняшний день модель семьи, при которой женщина находится за спиной мужчины, устарела, считает Тина.

«Я думаю, все сегодня понимают, что любой женщине нужно работать. Если вы не будете стремиться в зону комфорта, и вам при этом удастся сохранить самостоятельность, перед вами откроется бесконечная счастливая жизнь. В этом смысле нам нельзя останавливаться – у нас ситуация сложнее, чем у мужчин», — резюмировала продюсер.

Чтобы быть конкурентоспособными, каждая женщина должна давать себе отчет, что задачи усложнились, призывает Тинатин. «Не нужно жалеть себя, вот и весь рецепт», — резюмировала она.