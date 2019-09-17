Алентова объяснила, почему отказала мужу сняться в его фильме «Любовь и голуби»

Актриса Вера Алентова объяснила, почему отказала своему мужу режиссеру Владимиру Меньшову и не снялась в его ленте «Любовь и голуби». Напомним, что в этой картине в итоге блистала в главной роли Людмила Гурченко.

По словам Алентовой, ей одновременно поступило предложение сыграть в фильме «Время желаний» режиссера Юлия Райзмана. Так как Алентова до этого работала с мужем в знаменитой оскароносной картине «Москва слезам не верит», то она отказала супругу. При этом она не пожалела в будущем об этом. Сотрудничество с Райзманом она назвала «чистым счастьем».

Алентова также рассказала, что в ее жизни бывали ситуации, когда супруг говорил, что ей обязательно надо сниматься, но она отказывалась. «Это он как раз считает меня человеком по имени Нет, как ни странно. Он ведь кинематографист, а я — театральная актриса», — заметила звезда.

Также Алентова пояснила, как ей с мужем и дочерью всегда без проблем удавалось уживаться вместе. Юлия Меньшова уже стала известной, но еще не вышла замуж и жила с родителями. Как сказала Алентова, они просто не строили препятствий друг другу, а мирно существовали в одном доме под одной крышей. При этом она отметила, что все они в семье абсолютно разные по складу характера, сообщает «Комсомольская правда».