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Алентова объяснила, почему отказала мужу сняться в его фильме «Любовь и голуби»

По словам актрисы, она предпочла поработать с режиссером Юлием Райзманом.

Алентова объяснила, почему отказала мужу сняться в его фильме «Любовь и голуби»
Алентова порой отказывалась сниматься в фильмах мужа/globallookpress.com

Актриса Вера Алентова объяснила, почему отказала своему мужу режиссеру Владимиру Меньшову и не снялась в его ленте «Любовь и голуби». Напомним, что в этой картине в итоге блистала в главной роли Людмила Гурченко.

Вера Алентова с дочерью. Фото
Алентова отказалась играть в картине «Любовь и голуби»/globallookpress.com

По словам Алентовой, ей одновременно поступило предложение сыграть в фильме «Время желаний» режиссера Юлия Райзмана. Так как Алентова до этого работала с мужем в знаменитой оскароносной картине «Москва слезам не верит», то она отказала супругу. При этом она не пожалела в будущем об этом. Сотрудничество с Райзманом она назвала «чистым счастьем».

Алентова также рассказала, что в ее жизни бывали ситуации, когда супруг говорил, что ей обязательно надо сниматься, но она отказывалась. «Это он как раз считает меня человеком по имени Нет, как ни странно. Он ведь кинематографист, а я — театральная актриса», — заметила звезда.

Также Алентова пояснила, как ей с мужем и дочерью всегда без проблем удавалось уживаться вместе. Юлия Меньшова уже стала известной, но еще не вышла замуж и жила с родителями. Как сказала Алентова, они просто не строили препятствий друг другу, а мирно существовали в одном доме под одной крышей. При этом она отметила, что все они в семье абсолютно разные по складу характера, сообщает «Комсомольская правда».

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Тэги:

Вера АлентоваВладимир МеньшовЛюдмила ГурченкоФильм "Любовь и голуби"Юлия Меньшова

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Алентова объяснила, почему отказала мужу сняться в его фильме «Любовь и голуби»
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