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Онколог озвучил статистику заболеваемости раком мозга в России

Ежегодно в стране выявляют около 10 тысяч новых случаев заболевания, как у Заворотнюк.

Онколог озвучил статистику заболеваемости раком мозга в России
В РФ ежегодно до 10 тысяч человек заболевают злокачественной опухолью мозга/фото: Дмитрий Ахмадуллин/КП

В России ежегодно выявляют примерно 34 тысячи новых случаев опухоли мозга, из них злокачественными оказываются чуть более 30%, или 9,5 тысячи — 10,5 тысячи. Об этом сообщил эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков.

По его словам, самая опасная опухоль головного мозга — это глиобластома, которая возникает сразу в форме четвертой степени тяжести.

«Известны случаи полного выздоровления от этой агрессивной опухоли, но в большинстве случаев, даже при хороших промежуточных результатах, глиобластома прогрессирует», — объяснил Кобяков в интервью RT.

Он перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухоли в мозгу: головная боль, иногда с тошнотой и рвотой, снижение уровня бодрствования или нарушение сознания. Также возможно нарушение движений в противоположных пораженному полушарию руке и ноге, затруднение речи, памяти, сужение полей зрения. 

«Кроме того, одним из вариантов первых симптомов опухоли головного мозга является возникновение эпилептиформных припадков», — добавил эксперт. 

Кобяков отметил, что в нашей стране в последние годы ситуация с выявлением опухолей в мозгу значительно улучшилась: появилось существенно больше аппаратов магнитно-резонансной томографии и спиральной компьютерной томографии. 

В последние дни стало известно и болезни актрисы и ведущей Анастасии Заворотнюк. 13 сентября появились сообщения, что звезду «Моей прекрасной няни» экстренно перевели в реанимацию. По предварительным данным, она находится в коме и врачи перестали проводить терапию.

Впервые Анастасия обратилась в клинику с жалобами на сильные головные боли еще в июне. Во всех сопроводительных медицинских документах она проходила как Потапова, чтобы скрыть проблемы со здоровьем от общественности. Есть предположение, что развитие опухоли мозга спровоцировала процедура ЭКО, к которой актриса прибегла, чтобы завести ребенка с супругом Петром Чернышевым.

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Анастасия Заворотнюкрак мозгастатистика

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Онколог озвучил статистику заболеваемости раком мозга в России
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