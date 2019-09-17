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Мать Кокорина прокомментировала выход сыновей из колонии

Светлана Кокорина поделилась своим счастьем по поводу их освобождения.

Мать Кокорина прокомментировала выход сыновей из колонии
Александр Кокорин. Фото: Владимир Веленгурин/КП

Мать Александра и Кирилла Кокориных не скрывает своего счастья в связи с долгожданным освобождением сыновей. Эмоциями женщина поделилась на своей странице в Instagram. Она выложила фотографию, на которой обнимает обоих молодых людей, только что освобожденных после двух месяцев, проведенных в колонии. 

Фотографию Кокорина снабдила трогательным постом: «Я снова стала матерью!!! Что будет завтра? Не знаю! Сегодня я счастлива». Она также поблагодарила всех, кто был с ней рядом в течение непростого для нее периода. 

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были освобождены из колонии 17 сентября после того, как попросили об УДО. Суд удовлетворил их ходатайство 6 сентября.

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InstagramАлександр КокоринПавел Мамаевтюрьма

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Мать Кокорина прокомментировала выход сыновей из колонии
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