Мать Кокорина прокомментировала выход сыновей из колонии

Мать Александра и Кирилла Кокориных не скрывает своего счастья в связи с долгожданным освобождением сыновей. Эмоциями женщина поделилась на своей странице в Instagram. Она выложила фотографию, на которой обнимает обоих молодых людей, только что освобожденных после двух месяцев, проведенных в колонии.

Фотографию Кокорина снабдила трогательным постом: «Я снова стала матерью!!! Что будет завтра? Не знаю! Сегодня я счастлива». Она также поблагодарила всех, кто был с ней рядом в течение непростого для нее периода.

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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были освобождены из колонии 17 сентября после того, как попросили об УДО. Суд удовлетворил их ходатайство 6 сентября.