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Ленина опровергла слухи о том, что пиарится на имени Заворотнюк

Как сказала писательница, история с Настей задела ее за живое.

Ленина опровергла слухи о том, что пиарится на имени Заворотнюк
Ленина не считает, что пиарится на имени Заворотнюк/globallookpress.com

Писательница и модель Лена Ленина в Instagram опровергла слухи о том, что пиарится на имени актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, как пишут, находится в коме в очень тяжелом состоянии. Поговаривают, что у звезды неоперабельная глиобластома – рак мозга.

Как сказала Ленина, если ей понадобится пиар, то она расскажет историю о том, как съела крокодила или как это хищное животное съело ее. Как уверяет модель, найдутся те на телевидении, кто даже заплатит ей за такие факты.

Ленина отметила, что история с Анастасией Заворотнюк задела ее за живое. Ей не нравится, что СМИ решили рассказать о болезни, не зная некоторых деталей. Она собирается порекомендовать Насте крутых адвокатов, которые накажут любителей нарушать законы о защите персональных данных. Она считает, что некоторым СМИ это обойдется в миллионы рублей, если актриса захочет добиться справедливости в суде.

Сама писательница очень переживает за подругу и, как признается, даже просыпается в поту по ночам. Ведь это могло произойти с любым. Она также пожелала Заворотнюк, как можно скорее «справиться с этим ужасом».

«И это при очевидном нежелании самой Насти и ее семьи участвовать в этом! Вам было бы приятно, если бы про вас лично на всю страну говорили ужасы?! Болезни — дело личное! И звезды, как и вы сами, имеют полное право об этом не говорить!» — заявила Лена Ленина.

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Ленина опровергла слухи о том, что пиарится на имени Заворотнюк
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