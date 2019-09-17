Нейрохирург о возможном диагнозе Заворотнюк: «Гормональная терапия при ЭКО не могла вызвать опухоль»

Специалист Свердловского областного онкодиспансера нейрохирург Павел Гвоздев заявил, что процедура ЭКО, к которой чуть больше года назад прибегла актриса Анастасия Заворотнюк, не могла привести к раку мозга. Именно этой болезнью, по слухам, сейчас страдает знаменитость, находясь в клинике в очень тяжелом состоянии.

«Гормональная терапия при ЭКО напрямую никак не могла вызвать опухоль. Возможно, она могла стимулировать рост опухоли при условии, что опухоль уже существовала. Но вызвать само появление болезни ЭКО не может», — заявил специалист.

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Кроме того, он опроверг версию, что Заворотнюк могла заболеть после использования так называемой процедуры омоложения с помощью стволовых клеток. Напомним, что об этом активно рассказывает в последнее время в соцсетях на своей страничке продюсер Андрей Разин, который отмечал, что Заворотнюк в 2006 году рассказывала ему о стволовых клетках и «вечном молодости» после их использования.

Как сказал врач, стволовые клетки вводят в определенное место на теле человека. Затем каждая из них зреет и превращается в клетку, которая была похожа на ту клетку ткани, куда она была введена. То есть, как заметил доктор, теоретически клетку надо было ввести в мозг. После этого из-за неких нарушений дифференцировки она должна была вырасти в глиобластому. Но медик заметил, что в мозг никто и никогда не вводит стволовые клетки, сообщает портал Е1.