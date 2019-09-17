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Лена Миро россиянам: «Вас с вашим горем не позовут к Малахову»

Блогер резко высказалась об ажиотаже вокруг болезни Анастасии Заворотнюк.

Лена Миро россиянам: «Вас с вашим горем не позовут к Малахову»
Анастасия Заворотнюк. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Блогер Лена Миро в свойственной ей манере прокомментировала массовое беспокойство вокруг здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк. Она считает, что обычные люди в случае серьезной болезни не получат и доли такого внимания и заботы. 

Лена вспомнила о своей соседке, которой поставили диагноз глиобластома мозга. По словам Миро, она умерла в муках на руках у своей мамы. Блогер сравнила эту ситуацию с тем, как освещалась болезнь Юлии Началовой и как сегодня обсуждается заболевание Анастасии Заворотнюк. 

«Если страшная беда — не дай Бог — придёт в вашу семью, вы не получите даже 1% от той помощи, что получила Юля и получает сейчас Настя», — пишет Миро. 

Она пожелала читателям, чтобы они никогда не оказались в подобной ситуации, однако заметила, что если такое случится, карета скорой помощи проведет у подъезда среднестатистического человека не больше 10 минут. 

Лена обратила внимание на то, что «больным, но небедным» деятелям шоу-бизнеса посвящают программы на ТВ, а ребенку «простых родителей» такая поддержка, по ее мнению, оказана не будет. «И вот это по-настоящему страшно», — заключает Миро. 

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Анастасия Заворотнюк последние новостиболезнь звездЛена МироЮлия Началова

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Лена Миро россиянам: «Вас с вашим горем не позовут к Малахову»
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