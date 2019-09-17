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Отчим Кокорина случайно наехал на одного из журналистов

Выхода на свободу Кокорина и Мамаева ожидает толпа из представителей СМИ.

Отчим Кокорина случайно наехал на одного из журналистов
Александр Кокорин и Павел Мамаев/фото: globallookpress.com

Утром 17 сентября к колонии в Белгородской области, где отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, подъехал «Гелендваген», за рулем которого находился отчим бывшего игрока «Зенита», Кирилл Логинов. 

У ворот пенитенциарного учреждения к тому времени уже собралась толпа из представителей СМИ. Логинов начал сдавать назад, чтобы припарковать автомобиль, и случайно наехал на ногу одного из  журналистов, передает ТАСС.

Пострадавшего осмотрели врачи и сделали укол. По факту происшествия сотрудники ГИБДД составили протокол об административном правонарушении в отношении отчима Логинова.

Напомним, суд постановил досрочно освободить  Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и Павла Мамаева из-под стражи.  Футболистов обвинили в нападении на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также на водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой — Виталия Соловчука. На несколько месяцев спортсменов отправили в СИЗО, а потом суд признал их вину и вынес приговор. Отбывать сроки их отправили в Белгородскую область.

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Тэги:

дело Мамаева и Кокоринажурналистыосвобождение из-под стражи

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Отчим Кокорина случайно наехал на одного из журналистов
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