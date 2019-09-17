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Мария Порошина появилась в обществе Куценко, Климовой и Бойко

Звезды ради общего ребенка сохранили хорошие отношения.

Мария Порошина появилась в обществе Куценко, Климовой и Бойко
Порошина поддерживает отношения с бывшим мужем/globallookpress.com

Актриса Мария Порошина в Instagram опубликовала совместный снимок, на котором находится в обществе известных российских актеров. На фотографии можно увидеть ее первого супруга Гошу Куценко, а также Екатерину Климову и Ярослава Бойко. Судя по всему, звезды находятся на гастролях в Крыму.

«Очень рада, что мы поддерживаем общение», — заявила Мария Порошина и поставила смайлик в виде сердечка.

Отметим, что Порошина и Куценко состояли в гражданском браке на протяжении пяти лет. От этого союза на свет появилась, в феврале 1996 года, их дочь Полина Куценко. Сейчас девушке 23 года. Она выросла настоящей красавицей. С бывшим мужем Порошина поддерживает дружеские отношения.

Между тем известно, что в начале нынешнего года Мария Порошина в пятый раз стала мамой. Она родила сына. Сама актриса не рассказывает ничего об отце своего ребенка. Между тем многие из поклонников актрисы считают, что она родила сына от Ярослава Бойко.

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Гоша КуценкоЕкатерина КлимоваМария ПорошинаПолина КуценкоЯрослав Бойко

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Мария Порошина появилась в обществе Куценко, Климовой и Бойко
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