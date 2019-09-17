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Диана Вишнева вернулась на сцену спустя полгода после родов

Прима Мариинского театра продолжает танцевать, несмотря на слухи об уходе со сцены после появления малыша.

Диана Вишнева вернулась на сцену спустя полгода после родов
Фото: https://www.instagram.com/p/Bn_mQeZBMyV/

Одна из самых известных балерин мира Диана Вишнева призналась, что черпает вдохновение в своем сыне. Мальчик появился на свет в семье Вишневой и бизнесмена Селиневича в прошлом году. Незадолго до этого артистка неоднократно признавалась, что очень хотела бы реализоваться как мама, но плотный рабочий график и длительные репетиции не позволяли сделать паузу. Чуть позже Вишнева родила сына и назвала его необычным двойным именем — Рудольф – Виктор.

Сейчас молодая мама признается, что сын стал для нее главным вдохновением в дальнейшей работе. Диана отмечает, что готова трудиться дальше: отдельное внимание она планирует уделять тем проектам, которые были бы интересны не только любителям балета и театра, но и широкой публике. Прима отмечает, что малыш пробудил в ней желание познавать себя, именно благодаря этому она достаточно быстро восстановилась после родов. На сцену балерина вернулась спустя полгода — все в той же идеальной форме. «Очень рада, что сейчас у меня новый этап, который отличается от всего того, что я делала раньше», — передает слова артистки StarHit.

Отметим, что своим возвращением Вишнева опровергла появившиеся из-за беременности слухи об уходе балерины со сцены. Тогда многие предполагали, что артистка будет реализовывать себя как педагог. На днях же стало известно, что Диана примет участие в шоу «Сны Спящей Красавицы», где исполнит роль принцессы Авроры. Этот спектакль балерина привезет в Москву, Краснодар, Воронеж и Нижний Новгород, а затем покажет в Европе.

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Диана Вишнева вернулась на сцену спустя полгода после родов
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