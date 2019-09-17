Диана Вишнева вернулась на сцену спустя полгода после родов

Одна из самых известных балерин мира Диана Вишнева призналась, что черпает вдохновение в своем сыне. Мальчик появился на свет в семье Вишневой и бизнесмена Селиневича в прошлом году. Незадолго до этого артистка неоднократно признавалась, что очень хотела бы реализоваться как мама, но плотный рабочий график и длительные репетиции не позволяли сделать паузу. Чуть позже Вишнева родила сына и назвала его необычным двойным именем — Рудольф – Виктор.

Сейчас молодая мама признается, что сын стал для нее главным вдохновением в дальнейшей работе. Диана отмечает, что готова трудиться дальше: отдельное внимание она планирует уделять тем проектам, которые были бы интересны не только любителям балета и театра, но и широкой публике. Прима отмечает, что малыш пробудил в ней желание познавать себя, именно благодаря этому она достаточно быстро восстановилась после родов. На сцену балерина вернулась спустя полгода — все в той же идеальной форме. «Очень рада, что сейчас у меня новый этап, который отличается от всего того, что я делала раньше», — передает слова артистки StarHit.

Отметим, что своим возвращением Вишнева опровергла появившиеся из-за беременности слухи об уходе балерины со сцены. Тогда многие предполагали, что артистка будет реализовывать себя как педагог. На днях же стало известно, что Диана примет участие в шоу «Сны Спящей Красавицы», где исполнит роль принцессы Авроры. Этот спектакль балерина привезет в Москву, Краснодар, Воронеж и Нижний Новгород, а затем покажет в Европе.