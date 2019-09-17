Исаева в память о Началовой поделилась снимком маленькой Юли

Пиар-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева в Instagram опубликовала два снимка. На одном из них можно увидеть звездную исполнительницу, которая ушла из жизни полгода назад, вместе с ее мамой Таисией. На снимке Юлии Началовой не больше пяти лет.

Отметим, что на втором кадре изображены Юлия Началова со своей дочерью Верой Алдониной, которой сейчас 12 лет. Фотография была сделана, когда звезда ещё жила с футболистом Евгением Алдониным.

«Дочки-матери. Тая-Юля, Вера-Юля. Целую жизнь назад», — подписала снимок Анна Исаева и поставила несколько говорящих хештегов: «Полгода», «Тебя нет с нами».

Напомним, что 16 сентября в права наследства на квартиру Началовой вступили дочь исполнительницы и ее родители. В ближайшее время ожидаются суды с хоккеистом Александром Фроловым. Он пока не намерен отказываться от своей части в шикарных апартаментах, стоимость которых, по предварительным данным, оценивается в сто тысяч рублей.