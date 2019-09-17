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Поклонники Заворотнюк запустили флешмоб в поддержку актрисы

Фанаты Анастасии высказывают любимице свою поддержку под хэштегом #Настяживи.

Поклонники Заворотнюк запустили флешмоб в поддержку актрисы
Фото: https://www.instagram.com/p/BdXrd2tF9oa/

Переживающие за состояние Анастасии Заворотнюк поклонники запустили в социальных сетях хэштег #Настяживи. Фанаты артистки захватили практически все известные социальные платформы и публикуют там слова поддержки в адрес «прекрасной няни». Только «Инстаграм» выдает по запросу почти четыре тысячи публикаций с упоминанием Заворотнюк. Люди пишут, что не перестают молиться за улучшение состояния артистки. Некоторые размещают тексты молитв и призывают друг друга читать их в реальном времени. Третьи вспоминают сериал, принесший Заворотнюк наибольшую известность, и благодарят артистку за него. Россияне желают семье Анастасии выдержки и сил и надеются на чудо.

«Страшно заходить в интернет, страшно читать новости, страшно листать ленту. При появлении каждой Настиной фотографии вздрагиваешь. Выдыхаешь. Выходишь из просторов Сети, и все сжимается. Каждая клеточка моего организма верит в чудо, всеми фибрами своей души…Сегодня два раза за ночь проснулась от этой мысли. Остаётся только молиться и уповать на Всевышнего», — высказалась одна из девушек.

Тем временем Анастасия Заворотнюк продолжает находиться в коме. Рядом с ней дежурят супруг и мама. Медики продолжают выяснять причины случившегося: среди самых часто звучащих значатся омоложение стволовыми клетками и ЭКО.

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Поклонники Заворотнюк запустили флешмоб в поддержку актрисы
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