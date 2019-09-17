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СМИ: трепанация черепа спровоцировала сильные головные боли у Заворотнюк

В Германии медики провели актрисе хирургическое вмешательство, чтобы добраться до новообразования.

СМИ: трепанация черепа спровоцировала сильные головные боли у Заворотнюк
Фото: https://www.instagram.com/p/BmypRmSh4JM/

Сильные головные боли, на которые долгое время жаловалась Анастасия Заворотнюк, могли быть спровоцированы хирургическим вмешательством немецких врачей. Как утверждают СМИ, еще весной «прекрасная няня» летала в Германию с расчетом на то, что там ей помогут. Врачи провели трепанацию черепа, чтобы добраться до опухоли, но столь крайние меры поправить ситуацию не смогли.

МК утверждает, что вернулась на родину Анастасия в конце июня – домой ее сопровождала мама. Уже в ночь на следующий день актрисе резко стало плохо, и ее родные вынуждены были вызвать скорую помощь. С медиками артистка общалась сама и даже сумела продемонстрировать им заключения зарубежных врачей. На ее голове, по слухам, виднелись многочисленные швы.

Журналисты подчеркивают, что одной из ошибок немецких врачей стал выбор обезболивающего. Так, специалисты сначала назначили актрисе слишком слабое средство, которое не снимало неприятных ощущений. Только после корректировки назначений давление у знаменитости снизилось и она почувствовала себя лучше.

Напомним, тысячи поклонников переживают за состояние актрисы Анастасии Заворотнюк. Журналисты, ссылаясь на медиков, озвучивают страшный диагноз актрисы – глиобластома. Родные от комментариев отказываются, а друзья призывают общественность не тревожить семью Насти.

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Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкГерманияглиобластомаЗаворотнюк последние новостилечениеракТрепанация черепа

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СМИ: трепанация черепа спровоцировала сильные головные боли у Заворотнюк
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