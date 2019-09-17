Нейрохирург о возможной болезни Заворотнюк: «Глиобластома растет очень быстро»

Специалист Свердловского областного онкодиспансера нейрохирург Павел Гвоздев заявил, что «поймать» глиобластому — болезнь, которой, по слухам, сейчас страдает актриса Анастасия Заворотнюк, — на раннем этапе развития очень сложно.

«Глиобластома растет очень быстро», — заметил специалист. Как он добавил, если появилась слабость в руках, в ногах, нарушена речь, начались непонятные провалы в памяти, стали случаться обмороки и эпилептические припадки, то нужно срочно идти к специалистам на проверку.

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Медик заметил, что при глиобластоме, прогноз на выздоровление, к сожалению, неутешительный. Пациенты, как правило, живут не больше 12–14 месяцев. При этом есть так называемые мутированные глиобластомы. Вот с ними люди живут чуть дольше, хотя конец все равно известен.

При этом он сказал, что в его жизни встречались пациенты, которые живут с глиобластомами больше пяти лет. Но их единицы. Важно, как заметил специалист, как можно скорее определить диагноз и вырезать опухоль. Если это удастся сделать на ранних стадиях, то и проживет человек намного дольше, сообщает портал Е1.

Отметим, что, как пишут СМИ, актриса Анастасия Заворотнюк сейчас находится в очень тяжелом состоянии в клинике. Многие вообще считают, что дни звезды сериала «Моя прекрасная няня» сочтены. Родные актрисы наотрез отказываются комментировать ее состояние. Многие считают, что именно из-за неведения в прессе и рождаются различные слухи и версии относительно здоровья Анастасии Заворотнюк. Родные уже давно могли бы пролить свет на всю историю с болезнью, и тогда бы и версий было намного меньше.