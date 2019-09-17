Адвокат семьи Началовых рассказал о борьбе за имущество певицы

Адвокат семьи певицы Юлии Началовой Анатолий Кучерена заявил, что близкие скончавшейся полгода назад исполнительницы настроены бороться за имущество. Как известно, в права наследства вступила дочь певицы двенадцатилетняя Вера Алдонина, а также родители звезды. Однако на часть жилья претендует бывший возлюбленный исполнительницы хоккеист Александр Фролов.

«Дальше мы будем уже встречаться и решать вопрос о второй части квартиры, которая якобы была продана Фролову», — заявил Анатолий Кучерена. Отметим, что хоккеист уверяет, что одолжил в свое время возлюбленной 20 миллионов рублей в обмен на долю в квартире. У него, как он ранее заявлял, даже есть расписка.

Кучерена подчеркнул, что сама Началова еще при жизни говорила, что не продавала часть квартиры Фролову. Она даже обращалась по этому вопросу в Никулинский суд, но в связи со смертью дело было приостановлено.

Адвокат отметил, что для семьи Началовых важно, чтобы было обеспечено будущее дочери исполнительницы Веры Алдониной. Квартира в свое время была передана экс-мужем певицы Евгением Алдониным не только бывшей жене, но и Вере. «То, что ее часть отошла Фролову – ущемляет права ребенка», — сказал адвокат, слова которого приводит «СтарХит».