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Адвокат семьи Началовых рассказал о борьбе за имущество певицы

По словам Анатолия Кучерены, в ближайшее время возобновятся суды.

Адвокат семьи Началовых рассказал о борьбе за имущество певицы
За имущество Началовой будет вестись борьба в судах/globallookpress.com

Адвокат семьи певицы Юлии Началовой Анатолий Кучерена заявил, что близкие скончавшейся полгода назад исполнительницы настроены бороться за имущество. Как известно, в права наследства вступила дочь певицы двенадцатилетняя Вера Алдонина, а также родители звезды. Однако на часть жилья претендует бывший возлюбленный исполнительницы хоккеист Александр Фролов.

Юлия Началова. Фото
За квартиру Началовой в ближайшее время развернется борьба в судах/globallookpress.com

«Дальше мы будем уже встречаться и решать вопрос о второй части квартиры, которая якобы была продана Фролову», — заявил Анатолий Кучерена. Отметим, что хоккеист уверяет, что одолжил в свое время возлюбленной 20 миллионов рублей в обмен на долю в квартире. У него, как он ранее заявлял, даже есть расписка.

Кучерена подчеркнул, что сама Началова еще при жизни говорила, что не продавала часть квартиры Фролову. Она даже обращалась по этому вопросу в Никулинский суд, но в связи со смертью дело было приостановлено.

Адвокат отметил, что для семьи Началовых важно, чтобы было обеспечено будущее дочери исполнительницы Веры Алдониной. Квартира в свое время была передана экс-мужем певицы Евгением Алдониным не только бывшей жене, но и Вере. «То, что ее часть отошла Фролову – ущемляет права ребенка», — сказал адвокат, слова которого приводит «СтарХит».

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Тэги:

Александр ФроловАнатолий КучеренаВера АлдонинаЕвгений АлдонинЮлия Началова

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Адвокат семьи Началовых рассказал о борьбе за имущество певицы
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