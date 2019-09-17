Лиам Хэмсворт узнал о разводе с Майли Сайрус из соцсетей

Бедняга Лиам Хэмсворт пытается залечить в родной Австралии рану, которую ему нанесла его жена — американская певица и актриса Майли Сайрус, известная многим по роли Ханны Монтаны в одноименном ситкоме. Мало того, что в интернете появились фотографии, на которых она страстно целуется с другой женщиной, так Майли даже не удосужилась лично сообщить Лиаму о том, что хочет уйти от него.

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Как пишет издание Page.six, звезда «Голодных игр» и «Дня независимости: Возрождение», как и другие фанаты, прочел заявление, сделанное представителем Сайрус. В релизе говорилось, что Майли и Лиам, якобы договорились расстаться, потому что оба сосредоточены на своих карьерах. Представитель отметил, что оба артиста останутся заботливыми хозяевами всем животным, которых они взяли под свою опеку.

Младший из братьев Хэмсворт в это время находился у себя на родине. Новость просто оглушила его. Только на второй день он сделал ответное заявление. При этом Майли так и не связалась с ним для личных объяснений. Зато через прессу девушка заявила, что жизнь, которую она выбрала, требует открытости и честности с фанатами, которых она любит. Но вот чего она принять не может, так это обвинений во лжи.

Напомним, разлад между супругами произошел после того, как в интернете появились снимки целующихся Майли Сайрус и блогерши Кейтлинн Картер.

Родные поддерживают Лиама как могут, а Крис даже организовал отдых на уединенном острове в компании близких друзей.