Валерия Ланская купила квартиру в Москве

Москвичка Валерия Ланская купила квартиру в одной из новостроек столицы. Актриса взяла ипотеку на квартиру без отделки.

«Два страшных слова: Ипотека и Ремонт. Вот и меня они настигли! Но я держусь и, зажмурившись, кидаюсь в эту пучину », — написала она в Instagram.

Валерия попросила совета у своих подписчиков, где брать стройматериалы для ремонта, а также какой дизайн лучше.

«Ремонт нельзя закончить, его можно только остановить. Или все-таки кому-то удалось сделать все от и до, как задумывалось? Порекомендуйте магазины, где лучшие материалы, стили, которые нравятся… Мебель.. рассказывайте все!», — обратилась артистка к поклонникам своего творчества.

На ее просьбу откликнулся прекрасный актер, хореограф и телеведущий Егор Дружинин.

«У нас четыре ремонта за плечами и на стадии завершения пятый. Звони. Все расскажу, как на духу», — пообещал он.

Валерия ответила, что позвонит ему сразу, как вернется в Москву.

Ланская в 2015 году вышла замуж за режиссера Станислава Иванова. В сентябре того же года они стали родителями. Мальчика назвали Артемом.