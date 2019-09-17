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Валерия Ланская купила квартиру в Москве

Актриса приобрела жилье в строящемся доме.

Валерия Ланская купила квартиру в Москве
Валерия Ланская/фото: instagram.com/valerielanskaya/

Москвичка Валерия Ланская купила квартиру в одной из новостроек столицы. Актриса взяла ипотеку на квартиру без отделки.

«Два страшных слова: Ипотека и Ремонт. Вот и меня они настигли! Но я держусь и, зажмурившись, кидаюсь в эту пучину », — написала она в Instagram.

Валерия попросила совета у своих подписчиков, где брать стройматериалы для ремонта, а также какой дизайн лучше.

«Ремонт нельзя закончить, его можно только остановить. Или все-таки кому-то удалось сделать все от и до, как задумывалось? Порекомендуйте магазины, где лучшие материалы, стили, которые нравятся… Мебель.. рассказывайте все!», — обратилась артистка к поклонникам своего творчества. 

На ее просьбу откликнулся прекрасный актер, хореограф  и телеведущий Егор Дружинин.

«У нас четыре ремонта за плечами и на стадии завершения пятый. Звони. Все расскажу, как на духу», — пообещал он.

Валерия ответила, что позвонит ему сразу, как вернется в Москву. 

Ланская в 2015 году вышла замуж за режиссера Станислава Иванова. В сентябре того же года они стали родителями. Мальчика назвали Артемом.

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Валерия ЛанскаяЕгор Дружининновая квартира

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Валерия Ланская купила квартиру в Москве
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