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Бар Елизаветы II в Букингемском дворце закрыли из-за пьянства лакеев

Персонал королевской резиденции мог пользоваться некоторыми ее преимуществами.

Бар Елизаветы II в Букингемском дворце закрыли из-за пьянства лакеев
Королева Великобритании Елизавета II/фото: globallookpress.com

В Букингемском дворце приняли решение закрыть личный бар королевы Елизаветы II из-за пьянства обслуживающего персонала. Об этом рассказала газета The Daily Star, со ссылкой на бывшего сотрудника пресс-службы Её Величества Дика Арбитера.

По его словам, от бара со спиртными напитками пришлось избавиться послен того, как некоторые сотрудники стали очень быстро «уставать» на рабочем месте. Кроме того, сотрудникам дворца можно было пользоваться бассейном. Арбитер признался, что неоднократно окунался в него, когда работал в пресс-службе. 

Елизавета II в Букингемском дворце
Елизавета II в Букингемском дворце/globallookpres.com

Букингемский дворец был построен герцогом Букингемским в 1703 году. Позже его расширяли. Сейчас во дворце 775 комнат, 52 спальни и 78 ванных комнат. Им управляют 188 сотрудников, которые ухаживают за королевой и принцем Филиппом.

У членов британской королевской семьи множество обычаев и традиций, которые сложно понять обычному человеку.  Как оказалось, повышенное внимание августейшие персоны уделяют не только себе, но и своим подданным. Так Её Величество взяла за правило лично пробовать еду, приготовленную для ее охраны. Она заявила, что желает удостовериться, что питание ее защитников на должном уровне.

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Тэги:

Букингемский дворецКоролева Елизавета II

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Бар Елизаветы II в Букингемском дворце закрыли из-за пьянства лакеев
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