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Собаки Дарьи Донцовой воруют со стола и едят капусту

Писательница показала своих питомцев, занятых «тихой охотой» на кочан

Собаки Дарьи Донцовой воруют со стола и едят капусту
Дарья Донцова/ фото: globallookpress.com

Всем известно, что Дарья Донцова обожает животных, особенно собак, особенно мопсов, особенно тех четырех, которые живут у нее. Также в ее доме обитает еще одна собака неопределенной породы по имени Мафи, или Мафуся, или Мафулечка. От ее имени в Instagram писательницы часто появляются посты.

Так Мафи однажды сфотографировали перед двумя кочанами капусты — цветной и обыкновенной. Собака попросила совета у подписчиков Дарьи, какую же капусту ей выбрать, чтобы полакомиться. Пользователи тогда не поверили, что собака станет есть сырой овощ.

И вот появилось видео, доказывающее, что Мафи не просто ест капусту, она ее обожает, и готова пойти на любые ухищрения, чтобы раздобыть хоть листочек этого  «лакомства». Ее хозяйка снимала и комментировала «тихую охоту» своих собак на кочан.

«Я так понимаю, что этот вилок сегодня закончит плохо», — рассуждает Дарья Донцова, наблюдая за своими питомцами, которые делят между собой стянутые со стола капустные листья. 

Мафи же демонстрирует невероятную прыгучесть и гибкость в попытках откусить еще кусочек капусты. В итоге кочан оказывается на полу. 

Подписчики писательницы отметили, что Мафуня всех остальных собак Донцовой приучает к полезному питанию и похвалили ее за настойчивость.

В одном из своих интервью автор захватывающих детективов признавалась, что могла бы завести 100 собак и каждая была бы ухоженной и любимой. Помимо пяти собак у Донцовой живет еще черный кот Сан Саныч.

 

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InstagramДарья Донцоваздоровое питаниекапустасобаки звезд

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Собаки Дарьи Донцовой воруют со стола и едят капусту
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