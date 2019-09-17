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«Харе Кришна, папочка»: Анфиса Чехова простилась со своим отцом

Телеведущая опубликовала фото с похорон Александра Корчунова.

«Харе Кришна, папочка»: Анфиса Чехова простилась со своим отцом
Анфиса Чехова/фото: globallookpress.com

Телеведущая Анфиса Чехова проводила в последний путь отца, который ушел из жизни 13 сентября. На похоронах Александра Корчунова ее поддерживал единокровный брат Кирилл. В своем Instagram телеведущая опубликовала фото с похорон.

«Мы с братом. У нас разные матери, один отец…которого мы сегодня проводили в последний путь. Харе Кришна, папочка, Харе Рама », — подписала Анфиса снимок.

В последние годы жизни отец телезвезды стал кришнаитом. А до этого успел попробовать свои силы в спорте, политике, был личным водителем Владимира Жириновского. 

Ранее Чехова признавалась, что их отношения были непростыми. Отец часто вел себя жестоко по отношению к ней и открыто выражал свое разочарование. Телезведущая отметила, что благодарна папе за жизненные уроки, характер, и пообещала, что он останется в ее сердце навсегда. При этом она признала, что так и не стала близка с отцом. 

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Анфис Чеховаотецсмерть

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«Харе Кришна, папочка»: Анфиса Чехова простилась со своим отцом
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