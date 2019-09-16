НОВОСТИ

Пиар-директор Началовой рассказала о последней встрече с Заворотнюк

Анна Исаева полностью поддерживает решение родных актрисы не комментировать состояние ее здоровья

Пиар-директор Началовой рассказала о последней встрече с Заворотнюк
Певица Юлия Началова и пиар-директор Анна Исаева/фото: https://www.instagram.com/isaeva.anya/

Анна Исаева была пиар-директором певицы Юлии Началовой, скончавшейся в марте 2019 года от осложнений от подагры и красной волчанки. По работе она также часто пересекалась на мероприятиях с актрисой и ведущей Анастасией Заворотнюк. По ее словам, при их последней встрече в марте Анастасия выглядела здоровой.

«Они с мужем ведут премии, которые я много лет пиарю. Ничто не предвещало беды. Они были счастливыми людьми, и мы хохотали, пили потом чай с тортом, как-то все было очень весело», — вспомнила Исаева в эфире Первого канала в рамках программы «Пусть говорят».

Она назвала правильным решение семьи Заворотнюк не комментировать состояние ее здоровья. По мнению Анны, если они начнут общаться с прессой, то им придется делать это круглосуточно. А значит, они не смогут находится рядом с больной и уделять ей время. 

«Есть дороги, которые человек должен пройти в одиночку. Есть вещи, о которых умнее молчать, не распыляться и не давать какой-то информации », — убеждена пиар-директор.

Она вспомнила, что когда Юлия Началова находилась в больнице, звонки ее представителю поступали с четырех утра и до часу ночи.  

Напомним, Анастасия Заворотнюк исчезла с экранов телевизоров вскоре после рождения третьего ребенка. В августе появились слухи о том, что актриса и телеведущая больна раком. А несколько дней назад стало известно, что она лежит в больнице в Москве, а до этого она проходила лечение в Польше. Также неподтвержденные источники сообщили о том, что диагноз у Заворотнюк — последняя стадия злокачественной опухоли мозга.  Родные и представители Анастасии хранят молчание и не комментируют слухи.

 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкАнна ИсаеваболезньПрограмма «Пусть говорят»Юлия Началова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Пиар-директор Началовой рассказала о последней встрече с Заворотнюк
Интересно?
Поделись с друзьями: