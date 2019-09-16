Пиар-директор Началовой рассказала о последней встрече с Заворотнюк

Анна Исаева была пиар-директором певицы Юлии Началовой, скончавшейся в марте 2019 года от осложнений от подагры и красной волчанки. По работе она также часто пересекалась на мероприятиях с актрисой и ведущей Анастасией Заворотнюк. По ее словам, при их последней встрече в марте Анастасия выглядела здоровой.

«Они с мужем ведут премии, которые я много лет пиарю. Ничто не предвещало беды. Они были счастливыми людьми, и мы хохотали, пили потом чай с тортом, как-то все было очень весело», — вспомнила Исаева в эфире Первого канала в рамках программы «Пусть говорят».

Она назвала правильным решение семьи Заворотнюк не комментировать состояние ее здоровья. По мнению Анны, если они начнут общаться с прессой, то им придется делать это круглосуточно. А значит, они не смогут находится рядом с больной и уделять ей время.

«Есть дороги, которые человек должен пройти в одиночку. Есть вещи, о которых умнее молчать, не распыляться и не давать какой-то информации », — убеждена пиар-директор.

Она вспомнила, что когда Юлия Началова находилась в больнице, звонки ее представителю поступали с четырех утра и до часу ночи.

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Напомним, Анастасия Заворотнюк исчезла с экранов телевизоров вскоре после рождения третьего ребенка. В августе появились слухи о том, что актриса и телеведущая больна раком. А несколько дней назад стало известно, что она лежит в больнице в Москве, а до этого она проходила лечение в Польше. Также неподтвержденные источники сообщили о том, что диагноз у Заворотнюк — последняя стадия злокачественной опухоли мозга. Родные и представители Анастасии хранят молчание и не комментируют слухи.