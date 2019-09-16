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Стало известно, когда выйдут на свободу Кокорин и Мамаев

Точную дату назвал начальник УФСИН по Белгородской области, где спортсмены отбывают наказание.

Стало известно, когда выйдут на свободу Кокорин и Мамаев
Александр Кокорин. Михаил Фролов/КП

Как сообщает пресса, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на свободу уже 17 сентября. Произойдет это в первой половине дня. Об этом сообщил начальник пресс-службы УФСИН по Белгородской области. 

Павел Мамаев
Павел Мамаев. Фото: Михаил Фролов/КП

«По закону освобождение по УДО происходит в первой половине дня. До обеда это должно произойти», — цитирует представителя УФСИН sport24.ru. 

Кокорин и Мамаев прокомментировали свое условно-досрочное освобождение

Напомним, 8 октября бывшие футболисты сборной России стали участниками потасовки в центре Москвы. Вместе с ними были брат Кокорина Кирилл и их приятель Александр Протасовицкий. Все они получили реальные сроки. А в августе этого года Кокорин и Мамаев попросили об условно-досрочном освобождении. Уже 6 сентября их прошение было удовлетворено. 

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Стало известно, когда выйдут на свободу Кокорин и Мамаев
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