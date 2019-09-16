Стало известно, когда выйдут на свободу Кокорин и Мамаев

Как сообщает пресса, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на свободу уже 17 сентября. Произойдет это в первой половине дня. Об этом сообщил начальник пресс-службы УФСИН по Белгородской области.

«По закону освобождение по УДО происходит в первой половине дня. До обеда это должно произойти», — цитирует представителя УФСИН sport24.ru.

Кокорин и Мамаев прокомментировали свое условно-досрочное освобождение

Напомним, 8 октября бывшие футболисты сборной России стали участниками потасовки в центре Москвы. Вместе с ними были брат Кокорина Кирилл и их приятель Александр Протасовицкий. Все они получили реальные сроки. А в августе этого года Кокорин и Мамаев попросили об условно-досрочном освобождении. Уже 6 сентября их прошение было удовлетворено.