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Боярский отказался верить, что у Заворотнюк рак

Известный актер дал комментарий для Teleprogramma.pro, в котором признался, что не слышал печальные новости о здоровье актрисы.

Боярский отказался верить, что у Заворотнюк рак
Михаил Боярский. Фото: Олег Золото/КП

Все больше звезд кино и шоу-бизнеса высказываются по поводу слухов о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк. Не остался в стороне и Михаил Боярский. Знаменитый телеведущий и певец был дружен с актрисой во время работы в проекте «Две звезды». 

На наш вопрос Михаилу Сергеевичу о том, слышал ли он о болезни приятельницы, он ответил отрицательно. Он заметил также, что сейчас они не имеют возможности часто разговаривать. 

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

«Я в Петербурге, она в Москве. Мы редко общаемся. Только тогда, когда были на программе», — сказал Боярский порталу Teleprogramma.pro. При этом актер добавил, что не может поверить в то, что Заворотнюк тяжело больна. 

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Боярский отказался верить, что у Заворотнюк рак
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