Онколог объяснил новость об окончании противоопухолевого лечения Заворотнюк

По информации источников, состояние Анастасии Заворотнюк продолжает ухудшаться. Организм актрисы больше не может выдержать воздействия препаратов от рака. Медикам пришлось прекратить противоопухолевое лечение, поскольку пациентка слишком ослабла.
Неутешительные новости о состоянии звезды «Моей прекрасной няни» порталу Teleprogramma.pro прокомментировал главный онколог Европейской клиники Андрей Пылев. По словам эксперта, с историей болезни Анастасии он не знаком, но медики действительно могли остановить ее лечение от рака.
«Когда врачи прекращают такую терапию, болезнь зашла настолько далеко, что пациент уже нуждается не в противоопухолевом лечении, а в симптоматическом. Просто поддерживающая терапия, когда борются не с болезнью, поскольку это уже невозможно, а лишь с симптомами заболевания», – рассказал Андрей Пылев.
Артистка остается в реанимации под контролем анестезиологов-реаниматологов. СМИ сообщают, что она не выходит из комы, на ИВЛ у нее развилась полиорганная недостаточность. Оперировать ее или проводить любую другую терапию не представляется возможным.
Судя по информации СМИ, страшный диагноз – рак головного мозга – врачи поставили Заворотнюк примерно год назад. У актрисы нашли глиобластому – опухоль, с которой живут максимум два года. Анастасия некоторое время не обращалась за медицинской помощью, списывая симптомы в виде мигреней и рвоты на стресс из-за работы.
От глиобластомы в 2015 году скончалась экс-солистка группы «Блестящие» Жанна Фриске. Певица боролась с недугом на протяжении двух лет, у нее даже наступала ремиссия, но болезнь победила. Как и Заворотнюк, первые симптомы онкологии Фриске ощутила после рождения ребенка.
Об окончании противоопухолевой терапии Анастасии Заворотнюк сообщает Telegram-канал Mash.