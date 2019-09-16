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Коллега вспомнил о самочувствии Заворотнюк на съемках «Моей прекрасной няни»

По словам режиссера Эдуарда Радзюкевича, актрисе неоднократно вызывали медиков на съемочную площадку.

Коллега вспомнил о самочувствии Заворотнюк на съемках «Моей прекрасной няни»
Анастасия Заворотнюк. Фото: globallookpress

По слухам, рак у Анастасии Заворотнюк выявили около года назад. Официального подтверждения о критическом состоянии актрисы пока нет, но в прессе уже появились предположения о причинах ее недуга.

Сообщалось, что опухоль мозга у артистки могло спровоцировать омоложение стволовыми клетками, процедура ЭКО, а также стресс из-за напряженного рабочего графика. К слову, огромные нагрузки на работе были у Заворотнюк на протяжении многих лет.

Как рассказал актер и режиссер сериала «Моя прекрасная няня» Эдуард Радзюкевич, на съемочной площадке работа шла на износ. Анастасия, как профессиональная актриса, не давала себе никаких поблажек, ведь сроки съемок новых серий популярнейшего фильма были крайне сжатыми. Это не могло не сказаться на самочувствии артистки.

Анастасия Заворотнюк остается в реанимации. Фото: globallookpress

«Настолько тяжело было, что несколько раз на площадку мы вызвали неотложку, потому что у Заворотнюк был упадок сил. Но Настя – боец во всех отношениях», – рассказал Радзюкевич порталу Teleprogramma.pro.

Говоря о болезни «няни Вики», режиссер выразил надежду, что, может быть, случится чудо и все еще обойдется.

«То, что произошло, если это правда, это ужасно!» – поделился артист.

Напомним, информация о состоянии Анастасии Заворотнюк поступает неутешительная. Так, сообщалось, что метастазы глиобластомы уже распространились по организму актрисы. У нее началась пневмония, она не дышит самостоятельно и впала в глубокую кому, а накануне у нее развилась полиорганная недостаточность.

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Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиРак у ЗаворотнюкрежиссерСериал "Моя прекрасная няня"Эдуард Радзюкевич

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Коллега вспомнил о самочувствии Заворотнюк на съемках «Моей прекрасной няни»
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