«Не хочу в это верить»: Башаров высказался о слухах про болезнь Заворотнюк

Актер заявил, что ничего не знает о том, что его коллега якобы лежит в больнице в тяжелом состоянии.

Еще весной в прессу просочились тревожные известия, что Анастасия Заворотнюк серьезно больна. А последние несколько дней в обществе активно обсуждают слухи, согласно которым актриса находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Пока директор Заворотнюк отказывается комментировать распространившиеся слухи, волнение среди коллег актрисы возрастает. В СМИ сообщают, что главная «няня» страны возможно находится в глубокой коме и ей нельзя сделать операцию, так как она может ее не пережить. Филипп Киркоров и Нонна Гришаева уже признались, что молятся за Анастасию. А ее коллега по сериалу «Моя прекрасная няня» Ольга Прокофьева попросила в такой сложный момент не тревожить семью звезды. Она уверена, что когда настанет время, они прокомментируют сложившуюся ситуацию.

Корреспондент Teleprogramma.pro связался с Маратом Башаровым, который много лет дружит с Заворотнюк. Он был удивлен, когда у него спросили о тревожной информации, что актриса находится в больнице в тяжелом состоянии.

«Я честно скажу, я ничего об этом не слышал», — признался артист. «Мы прекрасно с ней работали и бог даст еще будем работать не раз! Вы что?! Потрясающий человек, актриса, веселая, умная, красивая! И с удовольствием с ней еще поработаю», — рассказал Башаров.

Он был крайне возмущен, когда узнал, что якобы Анастасия, по информации из прессы, буквально борется за свою жизнь. «Я не хочу в это верить! Пока родные или директора не подтвердят эту информацию, не хочу даже говорить на эту тему», — заявил Марат Алимжанович.

Напомним, что муж Заворотнюк Перт Чернышев отказался от участия в ледовом шоу вскоре после того, как появились слухи, что его возлюбленная госпитализирована. На звонки он не отвечает. Поклонники уверены, что он находится рядом с женой.