Родные Заворотнюк убедили Разина молчать о состоянии актрисы

Продюсер «Ласкового мая» признал, что сведения о тяжелой болезни актрисы – не фейк.

С того момента, как в прессе распространились сообщения о тяжелом онкологическом заболевании Анастасии Заворотнюк, Андрей Разин неоднократно высказывался о ее состоянии. Но больше отвечать на вопросы об актрисе он не намерен.

Как сообщил известный продюсер, к молчанию его призвали близкие артистки. Тем не менее, Разин признался, что слухи о здоровье Заворотнюк правдивы.

«Я договорился с их семьей, что никаких комментариев давать не буду – их все достали. Это не фейк, все плохо», – сообщил создатель «Ласкового мая».

Накануне артист призвал поклонников не досаждать родственникам и представителям Анастасии. Он отметил, что медики борются за жизнь актрисы, а ее родным сейчас приходится очень нелегко.

Впрочем, информации о недуге звезды «Моей прекрасной няни», у которой, по некоторым данным, год назад диагностировали опухоль мозга, Разин успел дать достаточно. Музыкант заявлял, что рак у Заворотнюк спровоцировали омолаживающие процедуры со стволовыми клетками, а также постоянный стресс на работе.

Тема онкологических болезней Разину близка. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, его вторая супруга Наталья Лебедева болела раком крови. К счастью, женщину удалось спасти.

По материалам РБК.