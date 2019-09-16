Заворотнюк, Фриске, Задорнов: эксперты объяснили, почему звезды часто умирают от рака

Вот уже несколько дней вся страна следит за судьбой Анастасии Заворотнюк. Судя по сообщениям в СМИ, знаменитая «няня Вика» в очень тяжелом состоянии, врачи борются за каждый час ее жизни. Виной всему онкология.

Только за последние несколько лет именно онкология унесла жизни таких знаменитостей, как Дмитрий Хворостовский, Жанна Фриске, Михаил Задорнов.

Почему же рак так часто встречается в звездной среде? На этот счет у врачей-онкологов и психиатров имеются свои теории: между родом деятельности и развитием заболевания есть связь.

Часто до диагноза доводит стремление хорошо выглядеть. Особые претензии у врачей к технологии омоложения стволовыми клетками.

«Теоретически это может вызвать рак. Стволовые клетки — они чужие, не приживаются в организме. Выделяются вещества экзосомы, которые несут в себе множество биоактивных молекул. Теоретически это может спровоцировать рак. Но пока реальных доказательств этому нет», — комментирует сайту News.ru Алексей Масчан, заместитель генерального директора Центра имени Димы Рогачёва.

Еще один фактор риска – это постоянный стресс. Звезды почти всю жизнь находятся под давлением, за каждым их движением наблюдают поклонники и недоброжелатели, выплескивается масса негатива.

Сильные отрицательные эмоции тоже способствуют развитию онкологии.

«Где тонко, там и рвется. У кого-то стресс провоцирует язву желудка, у кого-то диабет или кожные заболевания, а у кого-то рак. Но надо помнить, что стресс только запускает патологию, которая уже есть», — говорит Виктория Читлова, психиатр, специалист в области психосоматики.

Существует еще одна версия возможного возникновения у Заворотнюк страшного заболевания. К этому могла привести процедура ЭКО, сообщает сайт OA.