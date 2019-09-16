Александр Мясников вспомнил, как жена прятала от него на участке алкоголь

Телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, что упустил момент, когда его вторая жена Наталья начала сильно пить. В те годы они жили в Америке.

«Когда человек пьет, то искать и отбирать алкоголь бесполезно. Жена могла зарыть бутылка на нашем участке, чтобы я не узнал. Она прятала алкоголь в каких-то невероятных местах. Я поздно понял, что у нее это далеко зашло», — заметил доктор Мясников.

больше по теме Александр Мясников вспомнил детали расставания с первой женой По словам доктора и телеведущего, он попросту влюбился в другую.

Он вспомнил, как супруга от него откровенно «шифровалась». Она разбавляла водку с соком и таким образом его обманывала. Запаха он порой от нее даже не чувствовал. Спасло ситуацию, что семья решила вернуться в родную страну. Кроме того, в один прекрасный день женщина сказала, что больше не будет пить и слово сдержала. «Я думал она не вернется со мной из Америки. Был какой-то момент безнадежности. Но и бросить больного человека я не мог», — заявил он.

Сейчас, как он сказал, Наталья совсем другой человек. То «десятилетнее пьянство» ее сильно изменило.