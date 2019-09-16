НОВОСТИ

Александр Мясников вспомнил, как жена прятала от него на участке алкоголь

Телеведущий рассказал, что упустил момент, когда супруга начал сильно пить.

Александр Мясников вспомнил, как жена прятала от него на участке алкоголь
Мясников рассказал о запоях жены/Кадр из программы "Судьба человека"

Телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, что упустил момент, когда его вторая жена Наталья начала сильно пить. В те годы они жили в Америке.

Александр Мясников и Борис Корчевников. Фото
Мясников рассказал о запоях жены/Кадр из программы «Судьба человека»

«Когда человек пьет, то искать и отбирать алкоголь бесполезно. Жена могла зарыть бутылка на нашем участке, чтобы я не узнал. Она прятала алкоголь в каких-то невероятных местах. Я поздно понял, что у нее это далеко зашло», — заметил доктор Мясников.

Он вспомнил, как супруга от него откровенно «шифровалась». Она разбавляла водку с соком и таким образом его обманывала. Запаха он порой от нее даже не чувствовал. Спасло ситуацию, что семья решила вернуться в родную страну. Кроме того, в один прекрасный день женщина сказала, что больше не будет пить и слово сдержала. «Я думал она не вернется со мной из Америки. Был какой-то момент безнадежности. Но и бросить больного человека я не мог», — заявил он.

Сейчас, как он сказал, Наталья совсем другой человек. То «десятилетнее пьянство» ее сильно изменило.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр МясниковАмерикаБорис КорчевниковПрограмма "Судьба человека"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Александр Мясников вспомнил, как жена прятала от него на участке алкоголь
Интересно?
Поделись с друзьями: