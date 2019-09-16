Билан принял участие в тушении лесных пожаров

Дима Билан стал волонтером на тушении лесных пожаров. Певец примерил защитный костюм, желтую каску и отправился на место событий, не забыв записать на видео свой благородный поступок.

Роликом артист поделился в Instagram. На этих кадрах можно увидеть, как Дима держит в руках брандспойт, из которого пытается загасить тлеющие корни деревьев. Получается у звезды неплохо: во всяком случае, так решили посмотревшие видео поклонники.

«Сегодня о действительно важном! Я счастлив быть частью команды», – написал Билан.

За несколько минут пост исполнителя собрал несколько сотен комментариев, в которых подписчики заявили, что он делает очень важное и нужное дело. «Молодец, пока другие говорят, Дима делает», «Молодец, спасай природу», «Билан – хороший пример», «Душа радуется таким артистам», «Приятно видеть вас деятельным. Вы подаете отличный пример другим. Спасибо», – похвалили артиста фанаты.

К слову, это не первое доброе начинание Билана. После вызвавшего громкий скандал выступления в Самаре певец извинился и пообещал обиженным на него поклонникам, что обустроит в городе детскую площадку и приобретет оборудование для детской клиники.