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Билан принял участие в тушении лесных пожаров

Певец опубликовал в соцсети видеоролик с места событий.

Билан принял участие в тушении лесных пожаров
Дима Билан занялся лесными пожарами. Фото: globallookpress

Дима Билан стал волонтером на тушении лесных пожаров. Певец примерил защитный костюм, желтую каску и отправился на место событий, не забыв записать на видео свой благородный поступок.

Роликом артист поделился в Instagram. На этих кадрах можно увидеть, как Дима держит в руках брандспойт, из которого пытается загасить тлеющие корни деревьев. Получается у звезды неплохо: во всяком случае, так решили посмотревшие видео поклонники.

«Сегодня о действительно важном! Я счастлив быть частью команды», – написал Билан.

За несколько минут пост исполнителя собрал несколько сотен комментариев, в которых подписчики заявили, что он делает очень важное и нужное дело. «Молодец, пока другие говорят, Дима делает», «Молодец, спасай природу», «Билан – хороший пример», «Душа радуется таким артистам», «Приятно видеть вас деятельным. Вы подаете отличный пример другим. Спасибо», – похвалили артиста фанаты.

Фото: Instagram@bilanofficial

К слову, это не первое доброе начинание Билана. После вызвавшего громкий скандал выступления в Самаре певец извинился и пообещал обиженным на него поклонникам, что обустроит в городе детскую площадку и приобретет оборудование для детской клиники.

Победитель конкурса Евровидения Дима Билан. Фото: @BILANOFFICIAL.
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Билан принял участие в тушении лесных пожаров
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