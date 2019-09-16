Разин попросил оставить в покое семью Анастасии Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram высказался о ситуации вокруг актрисы Анастасии Заворотнюк. По слухам, она сейчас находится в коме в критическом состоянии. Он попросил журналистов и своих подписчиков не беспокоить семью актрисы, потому что им сейчас сложно и тяжело. Также он заявил, что не нужно спекулировать на теме болезни.

«Пожалуйста, оставьте их пока в покое, потому что врачи и семья борются за её жизнь и делают все возможное, чтобы все было хорошо. Если у меня будет возможность сообщить какую-либо информацию, поверьте мне, я на своей странице в Instagram это сделаю первым. Поэтому прошу ещё раз отнестись с пониманием к этой семье», — сказал Разин.

Также он заметил, что стволовые клетки помогают только людям, которые лежат в коме. В пример он привел немецкого автогонщика Михаэля Шумахера и певицы Нину Кирсо, которая выступала в группе «Фристайл».

Как сказал Разин, в кровь пациентам добавляют стволовые клетки. Они оживляют мозг. Принимать стволовые клетки для омоложения и других процедур людям, которые находятся в хорошем состоянии здоровья, по его мнению, категорически запрещено.