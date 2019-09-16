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Звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» умер от рака

У 49-летнего Брайана Терка осталась жена и 8-летний сын.

Звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» умер от рака
кадр из фильма «Беверли Хиллз, 90210»

На протяжении года актеру сразу нескольких популярных сериалов «Беверли-Хиллз, 90210», «Американский пирог 2», «Парк юрского периода: Затерянный мир», удавалось скрывать болезнь.

49-летний Брайан Терк до последнего надеялся на чудо и излечение от онкологии. Однако летом 2018-го о страшном диагнозе врачей узнали все его друзья и коллеги.

Более того, они даже организовали специальный фонд помощи, чтобы спасти Терка, однако вылечить его так и не удалось…

О кончине Брайана сообщила его жена 16 сентября. У актера остался восьмилетний ребенок.

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«Беверли-Хиллз90210»Брайан Терк

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Звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» умер от рака
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