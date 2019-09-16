Пожилую маму Числова выгнала из квартиры родная внучка

29 августа на 55-м году жизни скончался актер Александр Числов. Это произошло после того, как съемочная группа Андрея Малахова узнала, что он месяц не выходил из дома, почти не ел и не пил. Мужчина лег в больницу, так как был сильно истощен. Также выяснилось, что он страдал алкоголизмом и имел психические расстройства. Артист боялся, что его отравят, а также опасался, что у него отнимут квартиру в Москве.

Числов еще весной переписал недвижимость на свою племянницу Светлану. Перед смертью он признался, что родственница перестала за ним ухаживать, когда он оформил дарственную. Уже тогда многие заподозрили, что женщина могла быть причастна к смерти своего дяди. Так думает даже Владимир Андрианов, брат Светланы, которому она ничего не рассказывала о бедственном положении актера.

Во время очередного выпуска передачи «Прямой эфир» Андрей Малахов признался, что у Числова за несколько дней до смерти забрали телефон, в котором удалили переписки. Он не исключает, что это могла сделать Светлана. Также выяснилось, что 84-летняя мама актера Валентина Александровна на следующий день после смерти сына оказалась на улице. Женщина расплакалась в студии.

«Выгнала, да еще и матом как понесла, сказала: „Чтобы ты сдохла!“. Мои вещи выставила за дверь. А куда мне идти? Мне сына хоронить надо. Правда потом она мне их привезла», — рассказала женщина. Она отметила, что ей помогли коллеги Числова, пристроили в гостиницу. Также она поблагодарила своего внука Владимира.

Валентина Александровна подчеркнула, что в свое время вырастила Свету и даже оплатила ее учебу в техникуме. «Она ни в чем не нуждалась. А когда выросла, то даже рубля не дала», — посетовала гостья. После смерти мужа женщина жила в деревне, но потом ее дом сгорел. После этого мама артиста была вынуждена скитаться по съемным квартирам. В квартиру к сыну она попасть не смогла.

Светлана попыталась оправдаться. «Почему-то у бабушки есть любимый внук и нелюбимая внучка. Хотя когда что-то случается у бабушки, когда сгорел тот же дом, где был внук? Он мне сказал отдать бабушку в дом престарелых. Это слова ее любимого внука. она много преувеличивает», — заявила племянница Числова. Он также рассказала, что ее бабушка не дружила с соседями.

«Не выкидывала я никакие вещи. В сторону отставила. Вот и все», — сказала Светлана. Она подчеркнула, что не против того, чтобы в квартире ее дяди жила Валентина Александровна.

Владимир сразу уличил свою сестру во лжи. Он заверил, никогда не хотел отправить бабушку в дом престарелых. Мама Числова подтвердила его слова. Более того, она вспомнила, как внучка ее раньше уже выставляла из дома. Валентина Александровна жила на даче у Светланы, пока обустраивали после пожара ее новое пристанище, но когда она сломала руку и оказалась в больнице, внучка избавилась от ее вещей. В итоге женщине пришлось жить у соседки, а потом искать съемное жилье.