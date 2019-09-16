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Экстрасенс опровергла слухи о проклятии «Моей прекрасной няни»

Как считает финалистка «Битвы экстрасенсов», болезнь Анастасии Заворотнюк никак не связана с сериалом.

Экстрасенс опровергла слухи о проклятии «Моей прекрасной няни»
Анастасия Заворотнюк заболела не из-за проклятия, уверена экстрасенс. Фото: globallookpress

После известий о тяжелом онкологическом заболевании Анастасии Заворотнюк многие вспомнили о проклятии сериала «Моя прекрасная няня». От рака уже скончалась сыгравшая маму няни Вики Любовь Полищук, Александра Назарова, а также Жанна Фриске, претендовавшая на главную роль в фильме.

Но финалистка «Битвы экстрасенсов» Фатима Хадуева уверена, что проклятия, уносящего жизни артисток, не существует. По словам ясновидящей, будь это правдой, оно настигло бы Анастасию уже в годы первого показа комедии.

«Заворотнюк уже бы лет 10-15 назад, когда сериал только выходил, заболела», – высказалась Фатима.

Экстрасенс подчеркнула, что смерти Полищук и Фриске не стоит притягивать к предполагаемому проклятию. Да и болезнь Заворотнюк пока официально никто не подтверждал.

Напомним, по данным СМИ, звезда «Моей прекрасной няни» находится в критическом состоянии в реанимации Европейского медицинского центра. У артистки диагностировали опухоль мозга – глиобластому, излечить от которой ее уже не удастся.

Накануне о проклятии сериала во всеуслышание заявил Гоген Солнцев. Шоумен призвал всех актеров картины с большой осторожностью относиться к здоровью.

«Сначала умерла Полищук, потом Назарова, теперь беда пришла к Заворотнюк. Хочется просто молиться за Настю», – сообщил Солнцев.

По материалам ФАН.

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Экстрасенс опровергла слухи о проклятии «Моей прекрасной няни»
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