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Богомолов назвал Собчак и Дудя лучшими интервьюерами на YouTube

У каждого из них он выделил свои преимущества.

Богомолов назвал Собчак и Дудя лучшими интервьюерами на YouTube
/instagram.com/konbog75/

Константин Богомолов восхитился журналистским талантом своей супруги, сопоставив ее творчество с работой Дудя и Познера.

Познера он назвал классиком-интервьюером. Кроме него на современном телевидении он не смог найти никого, кто бы был ему интересен. Совсем другое дело – интернет-канал YouTube. Вот здесь есть личности, которые еще способны порадовать Богомолова качественным интервью.

Среди значимых фигур он выделил всего две: свою жену Ксению Собчак и Юрия Дудя.

Супругу, он без ложной скромности назвал крутым интервьюером. Богомолов уверен, что с ее появлением, канал приобрел второе дыхание. Ее сила – в способности нестандартно мыслить и отходить от стереотипов. Собчак, по мнению Константина, создает не обычное интервью, а фильмы-интервью.

Дудь же, по словам Богомолова, больше приближен к канонам интервью. Однако это не мешает ему оставаться в лидерах журналистики.

«Для меня Собчак и Дудь — несомненно, главные герои этой темы, законодатели мод. Все остальные, мне кажется, скорее подражатели», — рассказал он на интервью в КП.

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Богомолов назвал Собчак и Дудя лучшими интервьюерами на YouTube
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