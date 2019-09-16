Богомолов назвал Собчак и Дудя лучшими интервьюерами на YouTube

У каждого из них он выделил свои преимущества.

Константин Богомолов восхитился журналистским талантом своей супруги, сопоставив ее творчество с работой Дудя и Познера.

Познера он назвал классиком-интервьюером. Кроме него на современном телевидении он не смог найти никого, кто бы был ему интересен. Совсем другое дело – интернет-канал YouTube. Вот здесь есть личности, которые еще способны порадовать Богомолова качественным интервью.

Среди значимых фигур он выделил всего две: свою жену Ксению Собчак и Юрия Дудя.

Супругу, он без ложной скромности назвал крутым интервьюером. Богомолов уверен, что с ее появлением, канал приобрел второе дыхание. Ее сила – в способности нестандартно мыслить и отходить от стереотипов. Собчак, по мнению Константина, создает не обычное интервью, а фильмы-интервью.

Дудь же, по словам Богомолова, больше приближен к канонам интервью. Однако это не мешает ему оставаться в лидерах журналистики.