«Все люди болеют»: Розенбаум ответил на очередные слухи о раке

Певец Александр Розенбаум в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ прокомментировал слухи о раке. Напомним, что в последнее время много говорилось, что артист практически при смерти. Якобы он страдает онкологическим заболеванием. Однако он неожиданно появился на концерте памяти Иосифа Кобзона в Кремле, своего давнего друга и товарища.

«Ребята. Ну все люди болеют. Все люди выздоравливают, поправляются, умирают. Я же здесь, перед вами, значит, все нормально», — заявил Александр Розенбаум. Также артист добавил, что он на протяжении тридцати лет дружил с Кобзоном. «У меня от этой дружбы только самые светлые воспоминания», — сказал он.

больше по теме Розенбаум впервые после операции появился на концерте памяти Кобзона Несмотря на недуг, артист не смог пропустить памятное мероприятие.

Еще один близкий друг Розенбаума Владимир Винокур добавил, что вообще-то он не надеялся увидеть музыканта в Кремле. Все из-за противоречивой информации о его здоровье.

«Много домыслов и сплетен ходило, но он все отмел. Он в Афганистане рисковал жизнью, когда выступал в горячих точках. Он — настоящий мужик», — сказал Владимир Винокур.