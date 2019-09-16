«Все люди болеют»: Розенбаум ответил на очередные слухи о раке

Певец Александр Розенбаум в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ прокомментировал слухи о раке. Напомним, что в последнее время много говорилось, что артист практически при смерти. Якобы он страдает онкологическим заболеванием. Однако он неожиданно появился на концерте памяти Иосифа Кобзона в Кремле, своего давнего друга и товарища.
«Ребята. Ну все люди болеют. Все люди выздоравливают, поправляются, умирают. Я же здесь, перед вами, значит, все нормально», — заявил Александр Розенбаум. Также артист добавил, что он на протяжении тридцати лет дружил с Кобзоном. «У меня от этой дружбы только самые светлые воспоминания», — сказал он.
Еще один близкий друг Розенбаума Владимир Винокур добавил, что вообще-то он не надеялся увидеть музыканта в Кремле. Все из-за противоречивой информации о его здоровье.
«Много домыслов и сплетен ходило, но он все отмел. Он в Афганистане рисковал жизнью, когда выступал в горячих точках. Он — настоящий мужик», — сказал Владимир Винокур.