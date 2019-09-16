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«Все люди болеют»: Розенбаум ответил на очередные слухи о раке

По словам певца, с ним все в порядке.

«Все люди болеют»: Розенбаум ответил на очередные слухи о раке
Розенбаум опроверг слухи, что у него рак/globallookpress.com

Певец Александр Розенбаум в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ прокомментировал слухи о раке. Напомним, что в последнее время много говорилось, что артист практически при смерти. Якобы он страдает онкологическим заболеванием. Однако он неожиданно появился на концерте памяти Иосифа Кобзона в Кремле, своего давнего друга и товарища.

Александр Розенбаум. Фото
Розенбаум в отличной форме/globallookpress.com

«Ребята. Ну все люди болеют. Все люди выздоравливают, поправляются, умирают. Я же здесь, перед вами, значит, все нормально», — заявил Александр Розенбаум. Также артист добавил, что он на протяжении тридцати лет дружил с Кобзоном. «У меня от этой дружбы только самые светлые воспоминания», — сказал он.

Еще один близкий друг Розенбаума Владимир Винокур добавил, что вообще-то он не надеялся увидеть музыканта в Кремле. Все из-за противоречивой информации о его здоровье.

«Много домыслов и сплетен ходило, но он все отмел. Он в Афганистане рисковал жизнью, когда выступал в горячих точках. Он — настоящий мужик», — сказал Владимир Винокур.

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Тэги:

Александр РозенбаумВладимир ВинокурИосиф КобзонКремль

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«Все люди болеют»: Розенбаум ответил на очередные слухи о раке
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