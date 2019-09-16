Умер звезда «Ленкома» Юрий Колычев

16 сентября скончался актер «Ленкома», народный артист РСФСР Юрий Осипович Колычев. Мужчине было 90 лет, 60 из которых он отдал любимому театру. Марк Захаров отмечал его невероятную драматическую глубину в сочетании с мужицкой обстоятельностью и комедийным талантом.

О печальном событии сообщили на сайте театра «Ленком», место и время прощания пока не определены.

Известно, что за свою жизнь актер исполнил роли в 50 спектаклях, а вот в кино ему блеснуть не довелось, только в озвучке фильмов. За театральную деятельность Юрий Колычев получил Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Орден почета и благодарность президента Российской Федерации.