Экс-возлюбленная Тимати родила миллиардеру дочку

Как известно, 8 лет назад рэпер Тимати был серьезно увлечен Милой Волчек. Их роман был продолжительным. Даже поговаривали, что завидный холостяк готовится сделать девушке предложение, но этого так и не случилось. Впрочем, свое счастье светская львица все же нашла. В прошлом году она стала встречаться с сыном олигарха Алексеем Гарбером, а уже в августе этого года модель стала его женой.

Еще весной, после помолвки, девушка сообщила, что ждет ребенка. На снимках из ЗАГСа было видно, что у нее уже виден округлившийся живот. Теперь появилась информация, что Волчек впервые стала мамой. Друг Гарбера, Александр Соркин, рассказал, что она родила дочку. Накануне он поздравил бизнесмена с днем рождения и упомянул о прибавлении в семье.

«Бывают дни очень насыщенные с демографической точки зрения. 15 сентября — один из таких. Вот и наш районный Ален Делон — Леша Гарбер тоже в этот день родился. С днюхой, брат! И с доченькой», — написал он в соцсети.

Сами влюбленные пока не делились радостной новостью. Мила стала вести более закрытый образ жизни после того, как встретила мужа. Она закрыла все свои аккаунты в соцсетях и крайне редко делает публикации. Однако поклонники надеются, что скоро Волчек расскажет подробности родов и озвучит имя своей наследницы. Напомним, что уже в октябре должна стать мамой нынешняя невеста Тимати Анастасия Решетова. Она перестала скрывать беременность в начале лета.

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